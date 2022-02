Que horas começa o BBB hoje? Jogo do Brasil faz Globo mudar horário do reality nesta terça (1º)

Em virtude do jogo entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o BBB 22 vai passar mais tarde nesta terça-feira (1º). A tradicional eliminação das terças acontece a partir das 23h30 na TV Globo.

A mudança já está na grade oficial de programação da emissora. Geralmente, o BBB começa na faixa das 22h e 22h30.

Nesta terça, O BBB 22 mostra o resultado do paredão entre Jessilane, Natália e Rodrigo. Parcial da enquete do Diário do Nordeste aponta Natália como favorita a sair.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 23h30, pelo horário de Brasília, nesta segunda-feira (1º).

Como assistir ao BBB 22?

O público pode assistir ao BBB 22 na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. A transmissão com câmeras 24h ao vivo é feita por serviços de streaming.

No pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.