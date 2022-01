Paulo André, do BBB 22, vira o 3º esportista do atletismo mundial mais seguido no Instagram

O atleta Paulo André Camilo, competidor de atletismo, se tornou a terceira pessoa mais seguida do Instagram no cenário de seu esporte. Após entrar no BBB 22, ele chegou à marca de 2,3 milhões de seguidores, atrás de Usain Bolt (11,1 milhões) e Neeraj Chopra (5,2 milhões).

Paulo teve um crescimento expressivo nas redes sociais com sua participação no reality show. Ele tinha apenas 78 mil seguidores no Instagram antes da estreia.

O esportista foi semifinalista nos 100 metros rasos nas Olimpíadas de Tóquio ano passado. No Pan Americano de 2019, ele ganhou prata com recorde 10s02.

No BBB 22, Paulo André é do grupo camarote e tem como aliados Douglas Silva e Pedro Scooby, também famosos. Nesta última semana, ele esteve no Monstro, indicado pelo anjo Rodrigo.