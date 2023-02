Que horas começa o BBB 23 hoje, terça (21)?

Mais uma edição do Big Brother Brasil 2023 será transmitida nesta terça-feira (21), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa irá ao ar às 22h25 (horário de Brasília), logo após o capítulo da novela Travessia.

A edição desta terça mostrará quem será o quinto eliminado do programa. Enquete do Diário do Nordeste aponta quem deve deixar o programa.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB23 será transmitido às 22h25 (horário de Brasília).

COMO ASSISTIR AO BBB23?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.