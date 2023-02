Ana Maria Braga relata dificuldade para voltar do litoral de SP e revela que está com Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (21), para contar a dificuldade que teve para sair do Litoral Norte de São Paulo - devastado por uma enchente que já deixou 44 mortos - e voltar para a Capital. Ela também revelou que ela está com Covid-19, pela terceira vez.

Ana Maria estava no Município de Maresias, onde passava o Carnaval com a família. "Eu achava que não ia conseguir voltar. Estava prevista para trabalhar amanhã, no nosso Café da Manhã do BBB, que eu gosto muito de fazer. Mas fechou-se tudo, não dava para ir para um lado nem para outro", relata.

Ana Maria Braga Apresentadora Ao mesmo tempo, na noite que isso tudo aconteceu, eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava com essa gripe, que você deve notar pelo tom fanho da voz. Então eu falei 'é melhor ir embora, de qualquer jeito'".

A apresentadora narra que conseguiu sair do Litoral Norte de São Paulo quando as autoridades liberaram uma passagem por Toque-Toque Grande. Ana Maria chegou em São Paulo e fez um teste para Covid-19.

"Eu fiz o teste e deu positivo. Então eu não vou poder ir trabalhar essa semana, porque eu sou um agente que pode contribuir para que outras pessoas peguem a Covid. Por mais que você esteja infectado, você não quer que isso aconteça com as pessoas que estão perto de você", afirmou.

Veja a declaração completa de Ana Maria:

Ana Maria fez questão de destacar que está com sintomas leves, "graças às vacinas que eu tenho tomado". Esta é a terceira vez que a apresentadora testa positivo para a doença.

Devido ao teste positivo, ela não deve apresentar o programa Mais Você, da TV Globo, nos próximos dias. "Vou morrer de saudade essa semana de vocês. Hoje eu devo fazer outro teste de laboratório, para confirmar o teste de farmácia que eu fiz. Se o teste disser que não, eu volto antes", ponderou.

Por fim, Ana Maria Braga disse que "fico com o meu coração apertado, por todas as vítimas desse horror que está acontecendo, no nosso lindo Litoral Norte, que vai demorar para ser restabelecida a normalidade, se é que as famílias que estão sofrendo ali vão conseguir retomar a normalidade".