Que horas começa o BBB 22 hoje, sexta-feira (28)? Confira

O BBB 22 desta sexta-feira (28) começa às 22h40, na TV Globo, logo após o capítulo da novela "Um Lugar ao Sol".

Nesta noite, o reality terá uma festa embalada ao som de pagode com um show de Ferrugem. O de programa também deve mostrar a discussão entre Naiara Azevedo e Bárbara Heck, motivada pela quantidade de ovos para os brothers na xepa.

O voto do líder

Na madrugada desta sexta-feira, o ator Tiago Abravanel, líder da semana do BBB 22, indica que Rodrigo será indicado por ele ao próximo paredão. Ele revelou a informação ao arquitetar jogo em totens com Arthur Aguiar, na madrugada de sexta-feira (28).

"Ele [Rodrigo] é minha primeira opção", declarou Tiago Abravanel. Arthur Aguiar respondeu: "Não tem problema. Se eu fosse você, colocaria ele".

Ao ver o jogo de Tiago Abravanel, Arthur Aguiar questionou a presença de Lucas no meio. "Porque o Lucas ficou no paredão [dentro do esquema tático]?".

Tiago Abravanel respondeu: "É uma opção. Não é a primeira, mas é uma opção. Mas existe um boato: não destrua o casal da edição". No bate-papo, Arthur Aguiar declarou que se Rodrigo for indicado pelo líder, ele provavelmente o puxará no contragolpe.

Como assistir ao BBB 22?

O público pode assistir à casa mais vigiada do Brasil na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. A transmissão com câmeras 24h ao vivo é feita por serviços de streaming.

No pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.