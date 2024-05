Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (23)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (23) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Penha briga com Sandro e cuida de Otto.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Penha briga com Sandro e cuida de Otto. Cida e Brunessa se entendem. Penha sonha com Sandro. Valda se sente mal. Ivone incentiva Penha a ficar com Otto. Inácio vê Dália no lugar de Rosário. Cida pede para Ivone trabalhar na casa dos Sarmento.

Máslova desconfia de que Otto tenha arrumado uma namorada. Socorro engana Laércio para se encontrar com Naldo. Elano confidencia a Lygia que desconfia do caráter de Sarmento. Penha resolve ter uma conversa definitiva com Sandro.

Socorro leva a comida que Naldo fez para Chayene. Ivone começa a trabalhar na casa de Máslova. Cida leva Brunessa para o hospital. Chayene é chamada para um evento e Laércio comemora. Fabian pensa em confirmar o namoro com Rosário.

Brunessa fica aflita para falar com a médica. Fabian chega ao bufê e Rosário se desespera por causa de Inácio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.