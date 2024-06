Que horas começa a Dança dos Famosos hoje, domingo (9)?

Neste domingo (9), os participantes da "Dança dos Famosos" seguem agitando o palco do "Domingão com Huck" com a temática salsa. O primeiro grupo se apresentou no último programa, e o restante vai compartilhar os passos de dança neste fim de semana.

Sob o comando de Luciano Huck, a atração vai ao ar logo após o Festival Salve o Sul, na TV Globo, às 16h40.

O segundo time é formado por Barbara Reis, Micael Borges, Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo.

Dentre os famosos que competiram na primeira fase, estavam: Juliano Floss, Lexa, Enrique Diaz, Lucy Alves e Samuel de Assis.