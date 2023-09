Quando estreia The Chosen no SBT? Emissora divulga chegada da série no Brasil

A série religiosa The Chosen: Os Escolhidos estreia em dezembro no SBT. A produção deverá substituir a reexibição da novela "Cúmplices de de Um Resgate", de acordo com Daniel Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos. Ela anunciou a novidade via Instagram.

O seriado mostra a perspectiva dos discípulos de Jesus (Jonathan Roumie) sobre a história do filho de Deus. Com seis capítulos, a trama se passa em Israel e explora um lado mais pessoal de Jesus.

Veja a chamada:

The Chosen é contada a partir de relatos bíblicos dos seguidores de Cristo: Simão/Pedro (Shahar Isaac), André (Noah James), Mateus (Paras Patel), Tadeu (Giavani Cairo), entre outros. Também são introduzidos personagens como Maria Madalena e Judas.

Assuntos relacionados

Desde sua estreia, em 2017, a série já soma três temporadas. O Angel Studios informou que pretende chegar a um total de sete.

Uma das sinopses define: "A história de Jesus Cristo, contada no contexto da época, mostrando como era a vida de personagens como Maria Madalena e os discípulos antes e depois de conhecerem Jesus".