Quadro de saúde de Zé Neto tem 'evolução bastante satisfatória', diz novo boletim

Depois de sofrer grave acidente de trânsito na última terça-feira (5), o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, apresentou melhora expressiva no estado de saúde. Conforme o último boletim médico, emitido na manhã deste sábado (9), o avanço é perceptível.

"O quadro clínico do paciente é considerado positivo, com evolução bastante satisfatória, no entanto, recomenda-se o acompanhamento médico em ambiente hospitalar. O paciente continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória. Não há previsão de alta hospitalar", diz o anúncio.

Zé Neto estava em um veículo que capotou por conta de uma colisão na BR 153, estrada da cidade de Fronteira, em Minas Gerais.

O cantor teria desviado de um animal para não atingir um ciclista que vinha em sua direção, e acabou se chocando com outros carros.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica", finaliza o comunidade.