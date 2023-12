Cristiana Oliveira revela ter saído de depressão severa há poucos meses

Cristiana Oliveira falou sobre a fase pessoal em que se encontra após enfrentar uma depressão. A atriz, que completa 60 anos no próximo dia 15 de dezembro, desabafou sobre a superação e outros temas em entrevista à Revista Caras.

"Eu estava numa crise de depressão e de ansiedade forte. Tem três meses mais ou menos. Chorava praticamente todo dia, era um aperto no peito, uma angústia, que eu não entendia o porquê. E, ao mesmo tempo, percebia que não era uma coisa só externa, que era química. Tive que procurar um médico-especialista para fazer exames, para ver o que estava acontecendo comigo. Foi um período muito duro, o meu marido foi meu grande apoiador nessa fase", revelou Cristiana.

Momentos ruins

A atriz, que tem duas filhas e um neto, disse que se preocupa com o futuro: "Quero viver da minha profissão, ser atriz é atemporal, posso permear por todas as idades e a arte seguirá dentro de mim. Percebo que tenho as minhas fases, elas são muito bacanas, mas também há momentos ruins".

Ela confessou ainda que fez reposição hormonal após a menopausa, que enfrentou aos 52, e que não fez terapia "Eu não quis, acho super necessário, e super apoio minhas filhas a fazerem, mas acabei me tratando com a parte medicamentosa. Eu percebi que era químico porque não tinha fatores externos me afetando", explicou.

Cristiana, que atualmente ensaia para uma peça de teatro que deve estrear em 2024, contou ainda ter superado também o medo do que falam. "Passei muito tempo na minha vida preocupada com que os outros pensavam de mim, hoje não estou nem aí! Não sou uma pessoa dada a polêmica, não gosto de chamar atenção. Tem gente que pensa ‘falem mal, mas falem de mim’. Eu prefiro que não fale nem mal, nem bem, me deixa quieta", completou.

“Estou cheia de vida, estou me cuidando ainda mais, feliz, com projetos. Trabalho todos os dias para que tudo corra bem e, dentro de mim, sei que vai. Deixa fluir, Deus sabe o que faz”, finalizou.