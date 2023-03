Primo da cantora Becky G é encontrado morto no Rio de Janeiro após desaparecimento

Desaparecido no Rio de Janeiro, o primo da cantora norte-americana Becky G, Gabriel Martinez, foi encontrado morto em solo brasileiro nesta sexta-feira (3). A informação foi confirmada pela Embaixada dos Estados Unidos ao jornal O Globo, com a descrição de que o falecimento foi um "trágico acidente".

Em nota, a embaixada agradeceu os esforços brasileiros empenhados nas buscas por Martinez, ressaltando as condolências enviadas à família. "A nossa maior prioridade é servir os cidadãos dos EUA no exterior, e a Embaixada e os Consulados estão preparados para coordenar com a família e fornecer toda a assistência necessária", complementou a nota.

A Polícia Militar e a Civil do Rio de Janeiro foram procuradas para esclarecer detalhes do caso, mas não repassaram informações sobre o que teria, de fato, ocorrido.

Além disso, a embaixada norte-americana também não concedeu detalhes da morte ou sobre as condições em que o corpo foi encontrado.

Mobilização nas redes

Em meio ao desaparecimento, fãs de Becky G usaram as redes sociais como uma forma de fazer campanha para conseguir auxílio nas buscas. O caso, inclusive, chegou até o perfil da cantora brasileira Anitta, que confirmou ter acionado uma delegacia no Rio de Janeiro para investigação do caso.

"Anitta, eu sei que não é sua obrigação, mas tenta entrar em contato com o consulado brasileiro pra ver se eles conseguem encontrar o primo da Becky G que está desaparecido aqui no Brasil", pediu um fã e usuário do Twitter, pouco antes de Anitta respondê-lo.

Pessoas próximas a Gabriel revelaram que ele deixou o México rumo ao Rio de Janeiro há cerca de uma semana. O desaparecimento foi notado entre a quinta-feira (23) e sexta-feira (24), ainda em fevereiro.

Em resposta também a outro fã, a cantora Becky G confirmou o parentesco. "Tecnicamente, sim, é minha família, e estou em contato com suporte jurídico no Brasil. Obrigada pela ajuda", escreveu ela no Instagram após contato.