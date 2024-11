Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 17 de novembro

O céu deste domingo pede cautela na comunicação. A Lua segue no signo de Gêmeos e faz um aspecto desafiador com Saturno. Pode ser que você se sinta travado e a inibição dos sentimentos podem atrapalhar a sua expressão. Depois a lua vai se opor a Mercúrio e é possível que o dia seja de dúvida ou dispersão. Evite assinar contratos, conversas difíceis ou fechar negócios. O risco de falar mais do que deve está alto. Você será tentado a compartilhar coisas que talvez fosse melhor guardar para si. Palavras têm poder – use-as com sabedoria.

Signo de Gêmeos hoje

Com a Lua no seu signo em tensão com Saturno e oposição a Mercúrio, controlar sua tendência de falar sem parar será essencial. Pode haver dificuldade em se fazer entender ou até mesmo em manter o foco. Escolha o silêncio estratégico em vez de arriscar um desentendimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.