Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de janeiro

A Lua em Peixes forma um aspecto tenso com Júpiter em Gêmeos e a sexta-feira chega trazendo algumas verdades difíceis de encarar. Pode ser que você tenha que lidar com seus autoenganos e padrões de autosabotagem, pois já não adianta mais fugir ou esconder a sujeira debaixo do tapete.



Júpiter, expansivo e falante, está em Gêmeos cheio de histórias para contar—mas nem todas são reais. Hoje, será fácil encontrar pessoas vendendo ilusões, espalhando informações distorcidas ou contando histórias mirabolantes. Tome cuidado para não se deixar levar por falsas promessas ou acreditar em tudo que ouve. O dia pede discernimento e pés no chão, mesmo que seja difícil manter o foco.



Evite lugares barulhentos e o excesso de informações, pois há uma energia dispersa no ar tentando te tirar da rota. Se puder, escolha momentos de introspecção e silêncio para organizar seus pensamentos. A Lua Nova ainda está ativa, carregando uma força poderosa para plantarmos novas intenções. Tudo o que você deseja ver crescer precisa de cuidado e atenção. Seja sincero consigo mesmo, não fuja da verdade e siga firme nos seus planos.

Signo de Câncer hoje

Fique atento às informações que recebe, especialmente sobre estudos, viagens e crenças pessoais. Há um risco de se iludir com promessas acadêmicas, espirituais ou filosóficas que parecem boas demais para serem verdade. Antes de se comprometer com algo grande, busque mais clareza e evite idealizar mestres ou gurus.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.