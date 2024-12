Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de dezembro

A Lua minguante em Libra nos convida à harmonia e à diplomacia, mas Júpiter retrógrado em Gêmeos quadrando com Saturno em Peixes pede cautela com a comunicação.



Evite falar muito hoje. Com essa quadratura no céu, as palavras podem ter mais peso e gerar mal entendidos. Se precisar se comunicar, seja claro, objetivo e responsável com o que diz.



Em uma noite de muitos encontros, a dica é evitar debates acalorados ou conversas tensas. Lembre-se que o Natal é tempo de união e paz. Respire fundo, escolha suas palavras com cuidado e prefira a harmonia a ter razão.



Você prefere ter paz ou ter razão? Às vezes, é preciso ceder um pouco para manter a harmonia e evitar conflitos desnecessários. Não vale a pena entrar em discussões que não te levarão a lugar nenhum.



Conecte-se com o espírito natalino! Compartilhe amor, compaixão e alegria com seus entes queridos. Aproveite a noite para celebrar a vida e fortalecer os laços afetivos.



Lembre-se:



Respire fundo e pense antes de falar.

Seja claro e objetivo em sua comunicação.

Evite discussões e conflitos.

Priorize a paz e a harmonia.

Celebre o amor e a união.



Feliz Natal!

Signo de Aquário hoje

A Lua em Libra te incentiva a expandir seus horizontes e buscar novos conhecimentos. A quadratura Júpiter-Saturno pode trazer questionamentos sobre suas crenças e ideologias. Mantenha a mente aberta e busque o diálogo com pessoas que pensam diferente de você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.