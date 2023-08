Preta Gil recebe visita do filho nesta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), Preta Gil mostrou nas redes sociais que recebeu a visita do filho, Francisco Gil. A cantora continua internada em um hospital em São Paulo, onde passou por uma cirurgia de 14 horas para retirar um tumor no intestino.

“Meu bebê”, escreveu Preta na imagem em que aparece ao lado de Francisco, postada nos Stories. A artista também mostrou que recebeu a visita de três amigas e apareceu ajeitando os cabelos.

Na terça-feira (22), Preta contou aos seguidores que está livre de células cancerígenas.

“Meus amores, esperei tanto por esse dia para poder vir aqui e falar para vocês. Semana passada, eu me submeti a uma cirurgia para retirar o meu tumor do reto e essa cirurgia foi muito bem-sucedida, complexa, grande. Somente ontem nós tivemos o resultado dela, porque o material foi para a análise patológica”, iniciou a cantora.

“E chegou o resultado que, sim, o meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem. E isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo, a cura ainda envolve reabilitação que tenho que fazer para funcionamento do meu esfíncter, ainda vou ficar com a bolsinha durante três meses e depois reverto, porque ela é provisória”, explicou.