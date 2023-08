Sobrinha de Preta Gil se declara para a cantora após cirurgia para retirada de câncer

Flor Gil, de 14 anos, filha de Bela Gil e sobrinha de Preta Gil, publicou nesta segunda-feira (21) uma foto segurando a mão da cantora em uma declaração para a tia. Na última quarta-feira (16), a artista se submeteu a uma cirurgia de 14 horas para a retirada de um câncer no intestino.

“Sua força me inspira e inspira tantos! Ver você passando por isso, dói demais. Porém, estamos na reta final e a felicidade que isso traz é maior do que qualquer outra coisa. Um dia de cada vez, com muito amor, carinho, rezas e fé de todos. Você é a mais poderosa! Foi emocionante te ver. Forte e aguentando tudo, só você! Que essa recuperação seja a mais leve possível com o trabalho impecável de todos os médicos, o cuidado e o amor da família, dos amigos e de seus milhares de fãs. Vai dar tudo certo”, escreveu Flor.

“Essa sua força é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Te amo loucamente, tia”, acrescentou ainda a adolescente.

Preta respondeu à declaração nos comentários da postagem: “Te amo além do infinito”, publicou.

Desde que tornou público seu estado de saúde, em janeiro, a artista tem recebido muito apoio da família e de amigos.

Instagram

No domingo (20), Preta publicou uma foto no Instagram, ainda no hospital. Ela explicou aos fãs que passou por uma cirurgia extensa e completa de 14 horas, e que, além do tumor, os médicos ainda fizeram uma histerectomia total abdominal.