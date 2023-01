Preta Gil posta primeira foto após revelar diagnóstico de câncer

A cantora Preta Gil postou nesta sexta-feira (13) sua primeira foto no Instagram após revelar o diagnóstico de câncer no intestino. Na imagem, ela aparece mostrando flores que recebeu de amigos e agradeceu o apoio. "Obrigada por tanto amor e carinho”, escreveu na publicação feita nos stories.

A artista ainda publicou um vídeo mostrando os diversos depoimentos de amigos que recebeu, entre eles o de Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo e Daniela Mercury.

Ela revelou estar emocionada com as mensagens e disse ter muita fé na sua cura. “Amores, estou extremamente emocionada com essa linda corrente de amor que estou recebendo nas redes e fora delas! Tenho muito fé na minha cura! Estou em casa me fortalecendo para começar o tratamento na segunda-feira. Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho que recebi!!! Amo vocês”, escreveu.

Preta revelou no último dia 10 de janeiro ter descoberto o câncer após ficar seis dias internada em uma clínica no Rio de Janeiro, devido a um desconforto que estava sentindo.