Power Couple: Márcia Fellipe e Rod Bala ganham imunidade, e MC Mirella e Dynho estão na D.R

A forrozeira Márcia Fellipe e o marido Rod Bala venceram a Prova dos Casais do Power Couple Brasil e se tornaram o Casal Power da semana. Eles ganharam imunidade e uma série de privilégios como a melhor acomodação da casa e a divisão de quartos do resto dos participantes.

Dupla se consagrou vencedora em dinâmica realizada nesta terça-feira (25), mas que só será exibida no programa desta quarta-feira (26) às 22h30, na Record TV. No entanto, as redes sociais da plataforma de streaming PlayPlus já anunciaram os principais acontecimentos.

D.R DO POWER COUPLE

Como resultado da prova, os casais MC Mirella e Dynho Alves e Filipe Duarte e Nina Cachoeira já estão na D.R da semana e correm risco de eliminação. O primeiro casal foi o que acumulou o pior saldo de dinheiro do reality e a segunda dupla desistiu da prova.

Legenda: MC Mirella e Dynho Alves tiveram o pior saldo de dinheiro acumulado desde o início do programa e foram parar na D.R Foto: Reprodução

O terceiro casal da D.R será definido nesta quarta-feira (26) em votação ao vivo. A eliminação, que ocorre por voto do público, será definida na quinta-feira (27).

QUAL O HORÁRIO DO POWER COUPLE?

O Power Couple é exibido de segunda a sábado, às 22h30, na Record. Transmissão 24 horas é realizada pela plataforma PlayPlus.