Medrado e Claytão são eliminados na 1ª D.R. do Power Couple; confira resumo

Fernanda Medrado e Claytão foram os eliminados da primeira D.R. do Power Couple Brasil, exibido pela Record na noite de quinta (20). O casal saiu do jogo após o retorno de Márcia Fellipe e Rod Bala na disputa pela preferência do público.

Antes do anúncio da eliminação, o reality show fez resumo dos últimos acontecimentos no confinamento, mostrando como a briga entre Medrado, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão poderia afetar o desenrolar.

Na discussão, Bruno chegou a acusar Medrado de sentir inveja de Deborah. Em resposta, a rapper se exaltou e desabafou com Claytão: "macho nenhum vai gritar comigo", disse.

Briga de Márcia

Durante exibição ao vivo, a cantora Márcia Fellipe, que também estava na D.R., pediu desculpas pela briga no episódio anterior do programa.

Legenda: Márcia Fellipe voltou para o confinamento junto com Rod Bala Foto: reprodução/Instagram

"Quero começar pedindo desculpas pelo nosso ao vivo ontem, mas eu sou falha", explicou.

Adriane Galisteu, apresentadora do 'Power Couple Brasil', informou que as cenas da briga entre Márcia e Deborah foram revisadas pela produção e a hipótese de agressão foi descartada.

Saída de Medrado

Na saída, Medrado e Claytão deixaram a herança da semana para dois casais da casa. Sendo assim, Daniele Hypolito e Fábio Castro levaram R$ 5 mil, enquanto Deborah e Bruno deverão apostar tudo no ciclo da semana.

Márcia e Rod, em contrapartida, voltaram ao jogo em comemoração efusiva. Entretanto MC Mirella e Deborah, desafetos da artista, lamentaram o retorno.