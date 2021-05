Bibi e Pimpolho estão na DR do Power Couple, e Márcia Fellipe é acusada de agressão; veja resumo

A 5ª temporada do reality Power Couple, exibido pela Rede Record, parece ter engrenado entre os telespectadores e a novidade mais recente é que o casal formado por Bibi e Pimpolho já está na DR da próxima semana. Os dois devem disputar a preferência do público com outros participantes, que serão definidos pela 'Prova dos Casais'.

Com a dinâmica de DR falsa, os três casais indicados disputaram uma nova prova para definir quem poderá estar entre os indicados a eliminação. Geórgia e Thiago, além de Márcia Fellipe e Rod Bala, tiveram melhor desempenho na prova, deixando Bibi e Pimpolho com a menor pontuação.

Legenda: Após o anúncio da DR falsa e pouco antes da nova disputa, Márcia foi criticada pela comemoração efusiva na casa Foto: reprodução/Record

Fases da prova

Logo após o anúncio de que estavam em uma dinâmica falsa, os três casais ficaram aliviados, mas não sabiam que passariam por nova prova para escapar da possibilidade de ficar nas mãos do público.

Na primeira fase da disputa, os homens precisavam andar em cima de cubos até uma plataforma. Nesse momento, Rod Bala saiu em primeiro, Thiago alcançou a segunda colocação e Pimpolho não chegou a fazer pontos.

Legenda: Participantes não sabiam que DR da quinta (13) era falsa Foto: reprodução/Record

Enquanto isso, na segunda fase, eles concorreram em um teste de conhecimentos, deixando Márcia e Rod Bala em vantagem novamente.

Já na última fase, a prova exigia que corações fossem jogados em um círculo no qual os pontos eram definidos conforme o alvo. Na soma dos pontos, Bibi e Pimpolho terminaram com o pior desempenho.

Briga de Márcia Fellipe

Logo após o anúncio de que não haveria eliminação nesta quinta (13), Márcia Fellipe foi acusada de agressão por Li Martins, ex-Rouge. Segundo a cantora, Márcia teria a empurrado em meio a comemoração.

"Eu virei e fiquei tipo? Eu já ia tirar satisfação na hora, ia falar: 'porque eu não posso te dar parabéns? É uma questão de educação", explicou para as outras colegas de confinamento.

No entanto, nenhuma informação sobre o assunto foi citada pela Record e, além disso, não é possível enxergar o momento durante a gravação do ao vivo, que já foi divulgado nas redes sociais.