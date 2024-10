Por que príncipe George, filho de William e Kate Middleton, vai viajar separado dos irmãos? Entenda

O pequeno George, de 11 anos, filho do príncipe William e Kate Middleton, passará a viajar separado dos irmãos Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6. O motivo é que um dos protocolos da realeza britânica exige que os herdeiros do trono não voem juntos. Segundo a regulamentação da família real, George, que ocupa a segunda posição na linha de sucessão da Coroa, terá de seguir a exigência quando completar 12 anos, em junho de 2025. As informações são do portal britânico The Mirror.

Sendo assim, os herdeiros, que costumam ser vistos juntos em compromissos reais, deverão viajar em voos distintos em breve. A razão desse protocolo é proteger os integrantes da monarquia em casos de acidentes graves.

"A tradição foi colocada em prática no caso de um acidente de avião catastrófico, garantindo que um herdeiro do trono esteja sempre protegido e que a monarquia permaneça estável", detalhou a publicação.

Ex-piloto de rei Charles, Graham Laurie relembrou que príncipe William, pai de George, cumpriu a mesma regra ao fazer 12 anos, em 1994. Na ocasião, o avião usado pelo adolescente era um 125 de Northolt.

"Curiosamente, voamos todos os quatro: o príncipe [Charles], a princesa [Diana], o príncipe William e o príncipe Harry, até o príncipe William completar 12 anos. Depois disso, ele teve que ter uma aeronave separada e só podíamos voar todos os quatro juntos quando eles eram jovens com a permissão por escrito de sua majestade [a rainha Elizabeth II]", afirmou ao podcast 'A Right Royal', da revista britânica Hello!.