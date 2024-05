Por onde anda Caroline Smith, a Ritinha de Alma Gêmea? Veja as novelas da atriz

A atriz Caroline Smith, conhecida por trabalhos na Globo nos anos 2000, atualmente é engenheira química, e não trabalha no ramo artístico. Apesar do destaque que teve pelo papel de Ritinha em Alma Gêmea (2005), ela decidiu não seguir aparecendo nas telinhas.

Conforme o Notícias da TV, ela estreou na televisão, aos oito anos, na novela Chocolate com Pimenta (2003). Satisfeitos com o trabalho de Caroline, ela foi convidada pela Globo para outra novela. Porém, a jovem posteriormente decidiu ser engenheira, seguindo os passos do pai. Ela é formada na Pontifícia Universidade Católica (PUC), no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal Extra, em 2003, a mãe dela, Sandra Lewin, revelou que a filha pediu para se afastar.

"Ela não quer mais nada com a TV. Até hoje ela é chamada para fazer entrevistas e testes para novelas e comerciais, só que ela não quer". Sandra Lewin Mãe de Caroline Smith

Caroline já tem 29 anos, e mantém um perfil privado, com apenas 1,9 mil seguidores. Apesar de falar para a mãe que poderia voltar a atuar, ela nunca retornou às telas.