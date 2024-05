Morre Joaquim Lopes Salgado, humorista de A Praça É Nossa, aos 74 anos

Joaquim Lopes Salgado morreu na manhã desta quarta-feira (29) aos 74 anos. Em comunicado, do SBT lamentou a morte do ator e humorista que participava do elenco de "A Praça é Nossa".

"O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do ator Joaquim Lopes Salgado, na manhã de hoje, 29, de causa não informada. Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT", lamentou.

A causa da morte do artista não foi divulgada. "O SBT expressa profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos", continuou o comunicado.

Quem foi Joaquim Lopes Salgado

Parte do elenco de "A Praça é Nossa", Joaquim também atuou como o Peroba, em A Escolinha do Golias.

O artista também esteve nos programas Viva a Noite, Domingo Legal, Show Maravilha, Casa da Angélica, Não Pergunta que Eu Respondo, Ô Coitado, Meu Cunhado. Joaquim também foi parte do elenco de novelas, séries e seriados.