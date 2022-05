Pedro Scooby retorna a Portugal e reencontra os filhos: 'papai chegou!'

O surfista Pedro Scooby, um dos finalistas do BBB 22, retornou a Portugal no último domingo (1) para reencontrar os filhos Dom, Ben e Liz. Nas redes sociais, ele mostrou o embarque ao lado da esposa, Cintia Dicker, com quem vive em terras portuguesas. "Papai chegou!", disse em vídeo.

A reação dos filhos com o reencontro, claro, também foi filmada pelo atleta. "Eu vou passar super bonder no papai comigo, para eu ficar coladinho nele. Eu estava contando todos os dias para ele chegar. Três meses e agora finalmente o dia chegou", disse Dom ao lado do pai nos stories.

Comemorando, Scooby publicou um vídeo no TikTok, rede social conhecida pelas dancinhas, em um momento de descontração junto das crianças. Nas imagens, o surfista dançou a música 'Desenrola, Bate, Joga de ladinho'.

Legenda: Scooby e Dom apareceram em vídeo no Instagram Foto: reprodução/Instagram

A interação, inclusive, deve ter surgido espontaneamente. Segundo Scooby, as redes sociais dele serão geridas unicamente por ele, já que escolher não ter uma equipe para isso após a saída do BBB 22.