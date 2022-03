Pedro Scooby diz que não faz questão de ganhar R$ 1,5 milhão do BBB 22

Pedro Scooby fez uma declaração que chamou atenção dos telespectadores, na madrugada de quinta-feira (10). Em festa no Big Brother Brasil (BBB) 22, Eslovênia e Vinícius conversaram com o surfista sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality.



O surfista disse que não faz questão de ganhar o valor do prêmio do programa. "Eu sou um cara que vou chegar na final e vou falar 'eu nem quero ganhar, gente'. Eu sou esse cara".

O cearense Vyni respondeu: "É por isso que a gente te ama". "Eu sei, e é por isso que o povo lá deve te amar muito, e a gente te olha com esse olhar. Não é que tu não quer, mas tu, tipo...", ressaltou Eslovênia, sem finalizar a frase.

Pedro Scooby ainda explicou porque não faz questão de ganhar R$ 1,5 milhão.

"É porque eu acho que o dinheiro é uma consequência, maneiro. Mas eu sou um cara que sou consciente, eu coloco a razão na frente do meu coração. Eu sou um cara realista em saber que tem pessoas que precisam mais do que eu. Então eu não posso chegar na final com uma pessoa que eu sei que precisa mais do que eu", ressaltou o surfista.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn