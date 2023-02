Pedro Bial comemora volta do 'Linha Direta' e fala sobre renovação do programa

O Linha Direta voltará a ser exibido na programação da Globo, dessa vez sob apresentação de Pedro Bial. No Caldeirão com Mion deste sábado (4), o apresentador falou mais sobre a reestreia e disse que os preparativos já estão em curso.

"Estamos a mil, são várias frentes. Tem uma frente de reportagem investigativa, de recuperação histórica que a gente está em campo, levantando histórias emocionantes, pertinentes. Do outro lado é uma renovação de formato, pois é um programa que todo mundo lembra com muito carinho, mas muita coisa mudou em 15 anos na linguagem da televisão", contou.

O programa de jornalismo investigativo fez sucesso na televisão entre 1990 e 2007, com os jornalistas Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles como seus apresentadores. Ele era inspirado em programas de sucesso nos Estados Unidos, como Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries e trazia em todos os episódios a investigação de dois casos policiais.

Volta às telas

De acordo com Bial, está sendo preparada uma reformulação para o programa para corresponder aos novos tempos.

"Mesmo na presença de câmeras em todo o mundo, hoje uma cidade não tem ponto cego, tem sempre alguma câmera filmando, quando não é o celular da mesma pessoa. Então a gente quer dar uma renovada", explicou.

O jornalista afirmou estar animado com a volta do programa, que era exibido nas noites de quinta.

"Estamos aí renovando esse formato, pois existe um carinho popular na memória e tem esse desejo por justiça, que todos nós temos, o povo brasileiro tem. De uma certa forma, não querendo se arrogar muito a importância, como inspiração pelo desejo de justiça, acho que o programa tem o seu lugar", disse.