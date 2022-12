Paulo Vieira sofre ataques racistas e ameaças após piadas no 'Melhores do Ano'

O ator e humorista Paulo Vieira usou as redes sociais para denunciar ataques racistas que recebeu logo após se apresentar no especial "Melhores do Ano", do programa "Domingão com Huck", da TV Globo. Na ocasião, ele fez piada sobre os atos realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em quartéis pelo Brasil.

No Twitter, dezenas de prints com fotos foram compartilhadas pelo artista, todas com textos e nomes das pessoas que utilizaram termos racistas para ofendê-lo.

"São centenas de comentários assim. Fora as ligações para mim, para minha equipe, minha família", escreveu Paulo, gerando revolta entre os seguidores nas redes, indignados pelos comentários preconceituosos.

Logo em seguida, o humorista confirmou estar bem, tranquilizando os fãs sobre o sentimento ao visualizar as mensagens em questão.

"E eu tô bem, tá? Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. Tô forte e cada vez mais certo do meu papel", disse, finalizando o assunto.

Participação no Domingão

No último domingo (25), o humorista usou o palco do 'Domingão com Huck' para ironizar as manifestações feitas pelos apoiadores de Bolsonaro, que pedem anulação do resultado das eleições desde o mês de outubro.

Concorrendo ao posto de melhor humorista do ano, Vieira ironizou a situação, fazendo paralelo com o que tem sido visto nos quartéis pelo Brasil.

"Se eu não ganhar, eu não vou aceitar a derrota. Não vou, meu bem. Eu vou pedir voto impresso, eu derrubar os carrinhos da Globo, eu vou botar fogo no carrinho. Eu vou na porta do quartel para pedir a volta do Faustão... Eu vou ficar aqui plantado. Não me dê esse prêmio para você ver", brincou.