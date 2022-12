Pastora e escritora Devi Titus morre de câncer aos 75 anos

Devi Titus foi diagnosticada com câncer no endométrio em 2018, e precisou passar por uma cirurgia para retirá-lo, além de ser submetida a sessões de radioterapia. Em 2020, a pastora e escritora anunciou que a doença havia retornado, desta vez no pulmão.

“Devi Titus foi para seu lar com Jesus nesta manhã. Somos gratos por sua vida e legado que segue na vida de milhares de mulheres ao redor das nações. Por favor, mantenham a família Titus em suas orações.”