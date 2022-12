Pedro Scooby atualiza estado de saúde filha recém-nascida: 'melhorou muito'

Pedro Scooby tranquilizou fãs e atualizou nas redes sociais o estado saúde de sua filha recém-nascida nesta quarta-feira (28). A bebê Aurora, fruto do relacionamento com Cíntia Dicker, passou por duas cirurgias mas já está melhor, conforme o surfista.

Em casa para fazer companhia aos seus outros filhos, Scooby, por meio dos stories, agradeceu as orações e o carinho: "A Aurora melhorou muito, e a gente está muito feliz. Se Deus quiser ela vai sair de lá logo mais".

No Instagram, o ex-BBB também compartilhou registros de seus filhos Bem e Dom visitando a irmã, que nasceu na última segunda-feira (26).

"Eu quero agradecer a todas as orações e todas as mensagens, todas as energias positivas que mandaram. Os amigos também que me ligaram, sempre preocupados, se prontificando para qualquer coisa que eu precisar, família também. Tamo junto", conta.

CIRURGIAS

Nesta terça-feira (27), Pedro Scooby anunciou que Aurora precisou passar por duas cirurgias. Ele disse que está passando por um momento delicado e que não irá se pronunciar sobre as críticas feitas pela ex-esposa, Luana Piovani, nesta terça-feira (27), sobre a criação dos filhos mais velhos.

Scooby não revelou por quais motivos Aurora teve de ser submetida aos procedimentos cirúrgicos. O nascimento da bebê foi anunciado pelo casal na noite de segunda.

"Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem quando nasceu e hoje ela passou por uma outra. Tá sendo um momento delicado na minha vida",