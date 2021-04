Paulo Gustavo segue na UTI com Covid-19, mas apresenta estabilidade clínica nesta sexta-feira (9)

A equipe médica do humorista Paulo Gustavo informou que o quadro de saúde dele é de estabilidade clínica nesta sexta-feira (9). O ator segue internado na UTI com Covid-19 e já passou por procedimentos terapêuticos adicionais no tratamento.

Na manhã desta sexta, Paulo foi submetido a um procedimento endoscópico para a retirada de uma fístula bronco-pleural do pulmão. O processo correu com sucesso, conforme o boletim.

"O quadro geral mantém o otimismo da equipe profissional, mesmo levando-se em conta a gravidade que existe em todos os pacientes em uso de ventilação mecânica e de ECMO", informa a equipe médica do ator.

Internação

O humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro. Após dar entrada na UTI, a condição de Paulo Gustavo sofreu uma série de pioras e também melhoras, quadro comum em internações pela Covid-19.

Na semana passada, o ator teve de se submeter à Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) após agravamento de seu estado de saúde. A terapia permite uma melhor recuperação da membrana pulmonar.

Já nesta semana, Paulo começou a mostrar novos sinais de evolução.

"A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus", diz nota dos parentes divulgada nesta sexta-feira (9).