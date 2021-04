Paulo Gustavo recebeu transfusão de sangue em meio à tratamento contra a Covid-19

O marido do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas, utilizou as redes sociais para informar que o artista recebeu transfusão de sangue durante o tratamento contra a Covid-19. Internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele apresentou melhora no quadro de saúde ainda na terça (6).

De acordo com Thales Bretas, o também comediante passou pelo processo de transfusão por conta do tratamento com ECMO, técnica chamada de "pulmão artificial". Mesmo após leve piora, Paulo tem apresentado resposta na unidade hospitalar e constante evolução positiva.

Legenda: Segundo Bretas, a transfusão aconteceu por conta do tratamento com ECMO Foto: reprodução/Instagram

"Sabemos que, por causa da ECMO (circulação extra corpórea em membrana, que é o pulmão artificial) ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue e, por isso, precisou tomar algumas bolsas", relatou ao atualizar o estado de saúde.

Pedido aos seguidores

Exatamente por isso, logo após o procedimento ser recomendado a Paulo Gustavo, Thales Bretas incluiu na publicação um dado grave: o estoque baixo de sangue em parte do Brasil.

Segundo ele, que é dermatologista, existe a importância de que brasileiros doem sangue para auxiliar no tratamento de outras pessoas. Ele fez questão de lembrar que os bancos têm tomado todas as medidas necessárias de cuidados em meio à pandemia.

Assim como Bretas, Déa Lúcia Amaral, a mãe de Paulo Gustavo, também resolveu apoiar o movimento por meio de publicação no Instagram. "Vamos ajudar. Doação de sangue é um ato de amor ao próximo", comentou.

Legenda: Déa Lúcia pediu pela doação à banco de sangue Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, o marido ressaltou a expectativa de recuperação. "Nosso amado Paulo Gustavo segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura!", escreveu.