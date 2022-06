Paul Haggis, diretor ganhador do Oscar, é preso por abuso sexual e lesão corporal na Itália

Paul Haggis, premiado cineasta canadense, foi preso por abuso sexual e lesão corporal neste domingo (19), em Ostuni, no sul Itália, informou a imprensa local.

O Ministério Público da província de Brindisi comunicou que o ganhador do Oscar de melhor direção e de melhor roteiro original por "Crash: No limite" teria forçado uma "mulher estrangeira" (não italiana) a manter relações sexuais com ele por dois dias e depois a deixou no aeroporto Papola Casale, de acordo com o jornal Corriere Della Sera.

No comunicado, o Ministério afirma que a suposta vítima estaria em "condições físicas e psicológicas precárias" ao chegar ao aeroporto. No local, ela recebeu assistência de funcionários e da política de fronteira.

A mulher ainda foi levada ao hospital Perrino, onde foi atendida com protocolo adotado em casos de estupro. Ela formalizou denúncia contra o cineasta de 69 anos.

Paul Haggis é diretor, produtor e roteirista. Ele já fez parte da produção de filmes como "Menina de ouro" (2004), "A conquista da honra" (2006), "007: Cassino Royale" (2006) e "007 - Quantum of solace" (2008).