Participantes de 'A Fazenda 16' vão chegar de balão na sede do reality

O diretor do reality 'A Fazenda', Rodrigo Carelli, revelou que os participantes da nova edição irão entrar de forma inédita, através de balões, que irão aterrissar na sede do programa.

Carelli ainda adiantou que a 16ª edição do programa não contará com o mesmo número de homens e mulheres, como ocorre tradicionalmente nos reality shows.

Veja também Zoeira Morre Emi Shinohara, dubladora de Sailor Moon e Naruto, aos 61 anos Zoeira Suspeito de lavar dinheiro para o PCC alugava apartamento de Deolane em SP, diz colunista

"A gente chegou à conclusão de que o mais importante é termos um elenco bom e que funcione. Então, já de cara, na sede não teremos o mesmo número de homens e mulheres. No paiol, independentemente do gênero, as quatro pessoas mais votadas vão subir. Tem gente que já participou de outros realities tanto na sede quanto no paiol", afirmou no Programa de Todos os Programas.

Os nomes dos participantes ainda não foram revelados, mas Carelli deu duas dicas que podem ajudar o público a decifrar quem foi selecionado. De acordo com ele, antes de participar de outro reality show, uma futura peoa já entregou panfletos no sinal.

A nova edição estreia no dia 16 de setembro, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu e o prêmio será de R$ 2 milhões.