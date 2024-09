Rival de Deolane Bezerra em 'A Fazenda', Bárbara Borges alfineta influencer presa: 'Alma lavada'

Após a prisão de Deolane Bezerra, a atriz Bárbara Borges usou as redes sociais para alfinetar a influenciadora digital. As duas são rivais desde que participaram do reality show “A Fazenda”, em 2022, quando protagonizaram diversos atritos.

“Hoje eu acordei com uma sensação tão boa, de paz, de firmeza. Firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou”, disse ela, sem citar nomes.

“Estou em paz. Estou com a sensação de alma lavada. Tem dois anos que vivi A Fazenda, vivi grandes desafios. Desejo sempre bem para todos”, continuou.

Bárbara Borges foi a grande vencedora da edição de 2022 do reality show da Record, enquanto Deolane tocou o sino e pediu para sair do programa.

Viúva de MC Kevin, advogada criminalista e influenciadora digital, Deolane foi alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, e passava o fim de semana com a família em Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (4), quando foi presa.