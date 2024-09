Morre Emi Shinohara, dubladora de Sailor Moon e Naruto, aos 61 anos

Emi Shinohara, dubladora de animes de sucesso como 'Sailor Moon' e 'Naruto', morreu no último domingo (8), aos 61 anos. Ela tratava uma doença, mas não foi revelada qual.

A atriz começou a trabalhar na dublagem de animes na década de 1980, mas foi com 'Sailor Moon', em 1992, que ela se tornou mundialmente conhecida. Além da série, ela também acumula no currículo participações em 'Sakura Card Captors', 'Ninja Scroll' e 'As Guerreiras Mágicas de Rayearth'.

Veja também Zoeira Bridgerton: Yerin Ha é oficializada como Sophie na quarta temporada da série; veja teaser

Segundo a revista Recreio, Shinohara também atuou em animações estrangeiras, como 'Os Simpsons', 'Looney Tunes' e 'Animaniacs'.