Paris Hilton divulga fotos com filho e aparência de bebê é alvo de críticas: 'cabeça dele é enorme'

A modelo e socialite Paris Hilton, de 42 anos, divulgou, nessa quinta-feira (19), novas fotos ao lado do filho, o pequeno Phoenix, de nove meses. Enquanto alguns fãs exaltaram a fofura do bebê, outros internautas zombaram da aparência dele.

"A primeira vez do meu precioso anjo, bebê Phoenix, em Nova York", escreveu a atriz ao compartilhar o álbum no Instagram.

Nos comentários, alguns usuários da rede social destacaram algumas características físicas da criança. “A cabeça dele é engraçada, mal posso esperar até ele crescer”, escreveu uma pessoa. “Uau, olha a cabeça desse rapaz”, disse outra. “A cabeça dele é enorme”, disparou um terceiro seguidor da socialite. “Estava à espera desse comentário (risos), mas adoro a Paris”, respondeu outro.

Veja também

Na mesma seção, fãs de Paris começaram a responder os comentários e rebater as críticas a Phoenix. “Ele é um bebê. Qual é a desculpa [para fazer isso]? Tenham vergonha por falarem mal sobre um bebê inocente”, disse um deles. “Alguns de vocês são a razão pela qual as pessoas não partilham os seus bebês com o mundo. Ele é feliz, saudável e bonito. Literalmente, tudo o que importa”, descreveu outra. “Vocês são tão rudes”, acrescentou uma terceira.

Legenda: Aparência da criança já foi alvo de críticas antes Foto: reprodução/@parishilton via Instagram

Esta não foi a primeira vez que as características físicas do bebê foram alvo de críticas. Nos comentários de outras publicações em que Paris aparece ao lado dele é possível observar que seguidores já haviam questionado a aparência do filho da modelo.

Phoenix Barron Hilton Reum é o primeiro filho de Paris, fruto do relacionamento dela com o marido, Carter Reum. O nome do pequeno é uma homenagem ao avô falecido da modelo, Barron Hilton. A socialiate divulgou a primeira foto do pequeno em fevereiro deste ano.