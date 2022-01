Paolla Oliveira invade show de Diogo Nogueira e dança colada com namorado

Paolla Oliveira roubou a cena durante um show do namorado, o cantor e compositor Diogo Nogueira, realizado em Fernando de Noronha, no último domingo (2). A atriz invadiu o palco em uma das canções e dançou com o amado.

Um vídeo do momento foi publicado por ela na redes sociais nesta terça-feira (4). "Um 2022 bonito e cheio de amor pra todos nós", escreveu Paolla.

"Flor de Caña"

A atriz assistia a apresentação de Diogo, mas apareceu para o público durante "Flor de Caña", música escrita para ela e cujo clipe tem sua participação, segundo informações do Uol.

Paola dançou de rosto colado com o namorado e ainda mostrou uns passos de samba, sendo ovacionada pelo público presente. O casal passou o réveillon em Fernando de Noronha e desde que chegou têm compartilhado nas redes momentos entre os dois.