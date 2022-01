João Gomes entra na lista de jovens mais promissores do Brasil da Forbes

Com apenas 19 anos, o cantor e compositor João Gomes foi eleito pela Forbes Under 30 como um dos jovens mais promissores do Brasil. A lista foi divulgada nas redes sociais da Forbes Brasil na última sexta-feira (31).

A lista é definida pela equipe de jornalistas da Forbes, com a colaboração de especialistas. Entram na menção brasileiros considerados promissores até 30 anos de idade.

Ascensão meteórica

A página da revista destaca a ascensão de João Gomes como meteórica, já que o artista entrou pela primeira vez em um estúdio em maio de 2021. "Na semana seguinte, lançou seu disco de estreia. Ele é o exemplo vivo do poder das redes sociais – mais recentemente, do TikTok – para alçar nomes ao sucesso", disse a Forbes.

O cantor é hoje um dos artistas mais ouvido do País, com quase 7 milhões de ouvintes mensais somente no Spotify. A música "Meu Pedaço de Pecado", seu primeiro sucesso, já ultrapassou a marca de 166 milhões de plays.

Entre outros nomes selecionados, Forbes Under 30 destaca, ainda, o humorista Carlinhos Maia, o ex-BBB Gil do Vigor, a atleta Rebeca Andrade e a atriz Jeniffer Nascimento.