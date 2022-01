Anitta canta no especial de Réveillon de Miley Cirus em Miami; veja performances

Anitta foi uma das atrações do “Miley’s New Year’s Eve", show organizado pela emissora NBC, nos Estados Unidos, que este ano teve Miley Cyrus e Pete Davidson como apresentadores. As informações são do portal popline.

Anitta fez um medley dos singles internacionais “Girl from Rio” e “Envolver”. A apresentação foi gravada em Miami, onde a cantora tem uma residência fixa, ao ar livre e com a presença de plateia.

Em outra performance, a cantora se apresentou ao lado da rapper Saweetie, sua parceira em “Faking Love". Antes do dueto, a californiana ainda fez um medley dos sucessos “Tap In” e “Icy Chain”.

Em seu perfil no Instagram, Anitta agradeceu a oportunidade. "Tive o melhor NYE de todos os tempos! @saweetie obrigado @mileycyrus por me receber em sua festa", disse.

Essa é a segunda vez consecutiva que Anitta se apresenta na virada do ano dos Estados Unidos. No Réveillon anterior, sua performance foi exibida por uma emissora voltada para o público latino.