Anitta canta no show de Réveillon de Miley Cyrus em Miami

Anitta será uma das atrações da festa de Ano Novo da cantora americana Miley Cyrus nesta sexta-feira (31), em Miami, nos Estados Unidos. O evento, que será transmitido pelo canal NBC, começa às 22h30 no horário dos EUA (00h30 no horário de Brasília).

A brasileira, que participa pela primeira vez do evento, postou registros do local e do ensaio.

Outros famosos do Brasil como Gkay e Rafa Uccmann vão comparecer à "Miley's New Year's Eve Party", que será apresentada pela própria Miley e por Pete Davidson.

Artistas como Saweetie, Jack Harlow e Brandi Carlile se apresentam no especial de fim de ano.

