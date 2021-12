Show de MC Poze em Fortaleza é cancelado por fiscalização horas antes de acontecer

Marcado para acontecer em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, o show de MC Poze do Rodo foi cancelado pela fiscalização horas antes de o evento começar. A apresentação do funkeiro carioca seria na noite da última quinta-feira (30), durante uma festa de Réveillon, com duração de três dias.

Em nota, a organização do evento explica que o cancelamento ocorreu pelos órgãos municipais por conta da falta de uma documentação em aberto.

"A equipe lamenta o ocorrido e já acionou seu corpo jurídico para liberação do evento que ocorrerá hoje e amanhã. O evento seguirá todas as normas de seguranças determinadas pela OMS, preservando a saúde, o bem-estar e a diversão de todos", afirma o texto.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por sua vez, informa que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) de fato cumpriram um auto de interdição no último dia 30 de um estabelecimento comercial situado na Praia do Futuro.

O local onde seria realizada a festa em questão já havia sido notificado da interdição devido à ausência de Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSIP).

"A interdição ocorreu após uma inspeção, realizada nessa quarta-feira (29), pelo Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios (Cepi) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O local encontra-se impossibilitado de receber eventos até que a situação seja regularizada", explicou o órgão.

Nas redes sociais, MC Poze do Rodo – que seria uma das principais atrações da festa e chegou a gravar pequenos vídeos durante a chegada à capital cearense – se pronunciou sobre o caso: "Minha família de Fortaleza, forte abraço do Pitbull. Infelizmente, não vou poder fazer esse show lindo para vocês", lamentou.

