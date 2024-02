Paolla Oliveira brilha como Rainha do Cordão da Bola Preta no Rio de Janeiro

Um dos blocos mais tradicionais do carnaval carioca, o Cordão da Bola Preta, abriu os festejos, na manhã deste sábado (10), com Paolla Oliveira como Rainha. A atriz, que esbanjou beleza e simpatia, dançou muito e distribuiu beijos e abraços aos 800 mil foliões presentes, segundos dados da Riotur.

A famosa usou um look composto por uma roupa branca cheia de bolas pretas brilhosas, fazendo jus ao nome do bloco, além de um laço no pescoço. Antes do desfile, a artista compartilhou em suas redes sociais os detalhes da montagem do look para o evento e contou que começou a se arrumar às 6h.

Além disso, ela disse que, apesar do carnaval estar só começando, já sente os efeitos da folia. "Já estou sem voz. Isso mesmo. Mas tudo bem, já já eu estou boa", contou em entrevista ao portal Uol.

A rainha ainda revelou que faz questão de acompanhar o cortejo do Bola Preta todos os anos. "Já estou com essa sensação deliciosa de estar comemorando com eles 105 anos de desfile."

Neste ano, o Bola leva as ruas o tema "Cuidar é Amar", destacando a importância da preservação do meio ambiente e levantando a bandeira da sustentabilidade. Também estiveram presentes, no primeiro dia de desfile, famosos como Neguinho da Beija-Flor, Maria Rita e Emanuele Araújo.

Uma ausência foi a de Leandra Leal, a tradicional estandarte. Ela havia avisado que não poderia participar do desfile por motivos profissionais. Assim, o estandarte foi vazio para as ruas.