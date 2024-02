Após viralizar vendendo cerveja na rua, Daniel Erthal consegue trabalho como ator

O ator Daniel Erthal foi confirmado no elenco no novo filme de Luccas Neto, que tem como título provisório “Luccas e os Dinos”. Erthal viralizou na internet nos últimos meses após ser reconhecido nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, vendendo cerveja.

Ele já atuou em novelas da Globo como “Da cor do pecado” e “Malhação”. Na Record, esteve no elenco de folhetins como “Bela, a feia” e “Rebelde”. Seu último papel foi uma participação na novela “Cara e coragem”, na Globo, em 2022.

Erthal já falou em entrevista à coluna “Play”, do jornal “O Globo”, que passou a vender cerveja na rua após não conseguir trabalho como ator. “Eu estava numa época de escassez financeira e de trabalho, e as contas chegando, o aluguel para pagar... Há quatro anos não surgia um teste", iniciou ele.

"A ansiedade bateu, e comecei a pensar em como eu poderia encontrar um nicho para ganhar dinheiro em Copacabana. Sempre fui vendedor. O meu pai tinha uma gráfica. Com 14 anos eu já vendia cartões de visitas. Trabalhei em lojas. Foi aí que decidi vender cerveja gelada”.