Juliette aproveita carnaval no Recife ao lado de famosos

A ex-BBB e cantora Juliette aproveitou o sábado (10) de Carnaval em Recife, no tradicional bloco Galo da Madrugada. Em fotos publicadas nas redes sociais, é possível vê-la ao lado de outros famosos, como Gaby Amarantos, Fátima Bernardes, Michel Teló e Fabiana Karla.

Para a folia, Juliette escolheu um cropped preto e uma saia metalizada. Fátima Bernardes também celebrou sua primeira ida ao bloco, ao lado do namorado, Túlio Gadelha, em seu Instagram.

“A primeira vez a gente nunca esquece. E a minha primeira vez no Galo da Madrugada foi boa demais. Túlio é folião raiz e, dessa vez, me apresentou ao desfile do maior bloco do mundo. Encontrei muitos amigos, muitos foliões carinhosos mandando beijos e coraçõezinhos. Começamos com força total nosso”, escreveu.

O Galo da Madrugada sempre sai no sábado do Carnaval, marcando a abertura dessa época do ano, e é considerado o maior do mundo.