Pabllo Vittar se fantasia de boneca M3gan para apresentação no Rio de Janeiro

Conhecida por usar fantasias criativas no Carnaval, a cantora Pabllo Vittar movimentou a internet, nessa terça-feira (21), ao subir no palco do “Bloco da Pabllo”, no Rio de Janeiro, vestida como a boneca “M3gan”, do longa de terror de mesmo nome.

Ao compartilhar fotos do “look” com os seguidores, a artista escreveu “Quer brincar comigo?”, fazendo referência à uma das mais emblemáticas falas da personagem.

Além de "dar vida" à M3gan, a cantora ainda encarnou personagens de Toy Story, Naruto e Mortal Kombat, em suas apresentações de Carnaval.

REPERCUSSÃO NA INTERNET

Nas redes sociais, a fantasia fez sucesso, e rendeu uma enxurrada de elogios à cantora: “Como você pode ser dona das melhores fantasias possíveis? Rainha do Carnaval” escreveu um dos perfis.

Reforçando o pensamento, outro usuário afirmou que a cantora havia “arrasado” em todos os trajes carnavalescos deste ano.

M3GAN

Lançado em janeiro, o longa “M3gan” acompanha Cady, uma garota que perdeu os pais em um acidente de carro, sendo deixada sob os cuidados de sua tia Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de criança em Seattle.

Gemma trabalha desenvolvendo um robô humanoide, chamado “M3gan”, que deveria ajudar crianças. O projeto, no entanto, foi suspenso após um teste ocorrer mal. A roboticista, então, decide dar M3gan à sobrinha após ela se interessar pela "boneca".

À medida que o tempo passa, o robô acaba ficando mais independente, e começa a matar qualquer coisa que ela considere uma ameaça para Cady, tornando-se um risco para a própria dona.