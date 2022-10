Óculos de Jeffrey Dahmer estão à venda por alto preço; veja qual

Um óculos usado pelo serial killer Jeffrey Dahmer está sendo vendido por US$ 150 mil, cerca de R$ 812 mil. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ, no domingo (2). Segundo publicação, Taylor James, responsável por administrar a Cult Collectibles, em Vancouver, no Canadá, é o atual dono do objeto.

O site contou que adquiriu a peça junto a outros itens de recordação do assassino, após ser contatado por uma ex-governanta do pai de Jeffrey, Lionel. Desde então, o colecionador concordou em gerenciar e vender o acervo por meio de site em troca parte do lucro.

Em um vídeo publicado no canal do youtuber Jake Webber, Taylor comentou a raridade da peça. “Essa é, provavelmente, a mais rara e cara, talvez a coisa mais única, que o Cult Collectibles vai ter. Não consigo pensar em nada que seja mais instantaneamente reconhecido.

Veja entrevista sobre os óculos de Jeffrey Dahmer:

"Eles estavam na cela, quando ele foi morto na prisão”, descreveu dono de peça. Os óculos continuam na capa de couro original da época dos crimes.

Os óculos de grau foram usados por Dahmer durante seu tempo na prisão. O serial killer de Milwaukee foi sentenciado à prisão perpétua em 1992. Ele foi espancado até a morte por um colega de prisão em 1994.