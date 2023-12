O que acontece com Judite em 'Escrito nas Estrelas' ? Relembre detalhes da novela

A novela "Escrito nas Estrelas", reexibida no canal Viva, chega ao capítulo 137º, na madrugada deste sábado (23). Uma das perguntas mais levantadas nas redes sociais pelos telespectadores é sobre o que acontecerá com a personagem Judite, interpretada pela atriz Carolina Kasting. A vilã sofrerá um grave acidente de carro e ficará à beira da morte.

Tudo começa quando Guilherme (Marcelo Faria) descobre que a ex-mulher mentiu sobre a perda de um bebê. Ele repreende Judite, diz que vai tirar dela a guarda dos filhos o quanto antes e consegue na Justiça que as crianças fiquem com ele pelo menos até a data da audiência. Judite fica transtornada e vai atrás de Mariana (Carol Castro).

A vilã está no carro, a caminho, quando vê a médica se preparando para atravessar a rua. Ela acelera o carro na direção dela, mas uma bicicleta cruza o caminho primeiro, provocando um acidente. O veículo capota e pega fogo.

Mariana vê tudo e, por ironia do destino, é ela quem salva a vida de Judite, tirando-a do carro e levando-a para o hospital. Ela também avisa Guilherme sobre o acidente, e ele corre para o hospital. Lá, o médico agradece a namorada pelo que fez.

Judite será hospitalizada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com traumatismo craniano e rompimento do baço. "Judite, não sei se você pode me ouvir, mas eu quero... nossos filhos... nós queremos que você viva! Você precisa viver, não se entrega, lute muito! Você precisa viver!", diz Guilherme à ex-mulher, que parece inconsciente na cama do hospital.