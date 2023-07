O Exorcista: O Devoto ganha trailer com atriz do filme original de 1973; veja vídeo

O filme "O Exorcista: O Devoto" chega aos cinemas cinco décadas desde o lançamento do primeiro filme, que teve Linda Blair como protagonista. A estreia está marcada para 12 de outubro no Brasil, e será a primeira produção de uma nova trilogia dirigida por David Gordon Green.

A trama vai acompanhar duas meninas que são encontradas após três dias desaparecidas. Elas voltam para casa sem memória e com comportamentos estranhos. No filme, Linda Blair vai retornar com uma participação especial.

Na produção de 1973, ela fez a jovem Regan, que foi possuída pelo demônio Pazuzu, combatido pelo padre Damien Karras, interpretado por Jason Miller.

Além de Linda, Ellen Burstyn também volta ao papel original como Chris, mãe de Regan.

Confira trailer de 'O Exorcista'