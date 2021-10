Nova edição do ‘The Voice Brasil’ terá formato inédito; saiba quando estreia

A décima temporada do reality show de talentos musicais ‘The Voice Brasil’ estreia na TV Globo no próximo dia 26 de outubro. De acordo com a emissora, o programa será transmitido, também, no Multishow e no Gshow, e terá um formato inédito.

A apresentação desta edição será de Tiago Leifert e André Marques, com Jennifer Nascimento nos bastidores.

Dessa vez, segundo a Globo, o cantor Michel Teló, pentacampeão como técnico no programa e último campeão do ‘The Voice Kids’, vai agir em paralelo e formar um quinto time para competir com os escolhidos por Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos. Teló vai entrar na disputa pelo primeiro lugar somente após algumas fases do programa — a Globo ainda não detalhou quais.

Em vídeo que divulga a temporada, o cantor Lulu Santos relembra o início do programa. “Tô aqui desde o início, desde a estreia. Faz 10 anos. Nem parece, mas é um longa que passa na cabeça da gente”, compartilha.

Para assistir

Os episódios serão transmitidos pela TV Globo às terças e quintas, após a novela das 21 horas. As reprises serão transmitidas às quartas e sextas no Multishow, a partir de 20h30.

No Gshow haverá uma retrospectiva das dez edições do programa, com apresentações, batalhas, músicas e reações dos técnicos desde 2012.

Além disso, nas redes sociais do ‘The Voice Brasil’ (Instagram, Twitter e Facebook) serão divulgados conteúdos extras sobre as ações do quinto técnico (Michel Teló).