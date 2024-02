Nathalia Santos relata o momento em que foi baleada após assalto: 'Só pensava nos meus filhos'

A jornalista Nathalia Santos, baleada ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na última segunda-feira (12), precisou passar por cirurgia e está fora de perigo. Em participação ao vivo no programa "Encontro", nesta quinta-feira (15), ela declarou que na hora em que tudo aconteceu só tinha pensamentos nos filhos e que não percebeu que se tratava de um assalto.

"A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos e falava: 'não quero morrer, não quero morrer'", declarou Nathalia à apresentadora Patricia Poeta.

A jornalista segue em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) e está sendo monitorada após uma cirurgia realizada no fêmur. "A bala continua alojada. Mas os médicos estão otimistas", explicou.

Conforme Nathalia, ainda não há movimento nos pés, mas isso é algo que não a preocupa no momento. "Estou feliz em estar viva", destacou.

Disparos em via pública

Conforme matéria do jornal O Globo, agentes do 18° Batalhão da Polícia Militar (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de roubo a veículo na Avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá.

A jornalista estava na companhia do marido em um táxi quando foi alvejado por dois tiros. Um deles atingiu Nathalia.